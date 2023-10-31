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Психолог Блинков заявил, что стресс не всегда способствует развитию рака

2:20
Здоровье

Позитивное отношение к стрессу может помочь в сражении с раком и другими заболеваниями, сообщил на II форуме фонда "Онкологика" член Российской Психотерапевтической ассоциации и представитель Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава РФ, психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков, ссылаясь на исследование Американской психологической ассоциации, сообщает Газета.Ru.

Психолог Блинков заявил, что стресс не всегда способствует развитию рака
Фото: Openverse by conservativeparty is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Ученые подтвердили: до 43% людей умирают из-за убеждения в опасности рака и стресса. Узнав о тяжелом диагнозе, пациенты уверены в неизбежности изменений в своем организме и неизбежной смерти. Однако стресс, наоборот, может помочь справиться с болезнью. Например, одной из реакций организма на стресс является учащенное дыхание. В этот момент организм испытывает недостаток кислорода, что называется гипоксией. В такое время возможно снижение роста раковых клеток, и иммунная система начинает более успешно с ними справляться", — подчеркнул Блинков.

В исследовании, на которое ссылается Блинков, приняло участие 30 000 американцев. Те, кто испытывал высокий уровень стресса и считал, что стресс вреден для их здоровья, имели на 43% больше шансов умереть. В то время как те, кто переживал сильный стресс, но не считал его вредным, имели наименьший риск умереть по сравнению с любой другой группой в исследовании, включая тех, у кого стресс был минимальным. По словам Блинкова, позитивное отношение к стрессу активизирует механизм храбрости, стимулируя выработку окситоцина. Этот гормон придает организму психоэмоциональные силы для борьбы с болезнью и благотворно влияет на физическое состояние.

"Система окситоцина в организме не только обеспечивает психоэмоциональные ресурсы, но также способствует восстановлению клеток сердца после негативных воздействий. Сердечная мышца, как главная составляющая организма, обеспечивающая кровоснабжение всего организма, играет важную роль в борьбе с болезнями", — посоветовал Блинков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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