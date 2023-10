Your browser does not support the audio element.

Семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT поделился своими предсказаниями относительно будущих изменений в рационе людей. По его мнению, фастфуд, таким, каким мы знаем его сегодня, будет постепенно уходить в прошлое. Чудаков утверждает, что в ближайшие двадцать лет люди всё более будут переходить на здоровое питание и проявлять больший интерес к своему здоровью.

Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.