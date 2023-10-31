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Врач Чудаков рассказал, что произойдет с фастфудом через 20 лет

1:28
Здоровье

Семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT поделился своими предсказаниями относительно будущих изменений в рационе людей. По его мнению, фастфуд, таким, каким мы знаем его сегодня, будет постепенно уходить в прошлое. Чудаков утверждает, что в ближайшие двадцать лет люди всё более будут переходить на здоровое питание и проявлять больший интерес к своему здоровью.

Врач Чудаков рассказал, что произойдет с фастфудом через 20 лет
Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

Специалист подчеркивает, что этой тенденции способствуют распространение профессии нутрициолога и появление на рынке продуктов функционального питания. С каждым годом спрос на традиционный фастфуд, к которому мы привыкли, будет снижаться, и индустрия быстрого питания претерпит серьезные трансформации.

В настоящее время многие люди придерживаются рациона, включающего в себя легкие углеводы и быстрые перекусы, что может негативно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с иммунитетом, а также увеличивая риски развития различных заболеваний, включая диабет, ожирение, заболевания сердца, болезнь Альцгеймера и даже онкологию.

Однако с каждым годом всё больше людей осознают важность правильного питания, уделяют внимание поставке организму необходимых питательных веществ. В результате этой тенденции, как считает Чудаков, фастфуд будет постепенно утрачивать свою популярность.

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ЧТО ЕСЛИ, 1 МЕСЯЦ ЕСТЬ ТОЛЬКО ФАСТФУД?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
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