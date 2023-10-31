Семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT поделился своими предсказаниями относительно будущих изменений в рационе людей. По его мнению, фастфуд, таким, каким мы знаем его сегодня, будет постепенно уходить в прошлое. Чудаков утверждает, что в ближайшие двадцать лет люди всё более будут переходить на здоровое питание и проявлять больший интерес к своему здоровью.
Специалист подчеркивает, что этой тенденции способствуют распространение профессии нутрициолога и появление на рынке продуктов функционального питания. С каждым годом спрос на традиционный фастфуд, к которому мы привыкли, будет снижаться, и индустрия быстрого питания претерпит серьезные трансформации.
В настоящее время многие люди придерживаются рациона, включающего в себя легкие углеводы и быстрые перекусы, что может негативно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с иммунитетом, а также увеличивая риски развития различных заболеваний, включая диабет, ожирение, заболевания сердца, болезнь Альцгеймера и даже онкологию.
Однако с каждым годом всё больше людей осознают важность правильного питания, уделяют внимание поставке организму необходимых питательных веществ. В результате этой тенденции, как считает Чудаков, фастфуд будет постепенно утрачивать свою популярность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.