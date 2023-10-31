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Учёным найдена зависимость между продолжительностью сна и развитием деменции

0:56
Здоровье

Доцент кафедры психологии и неврологии в Университете Монаша в Австралии, Мэтью Пейс, провел исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, которое подтверждает важное воздействие фазы медленного сна на риск развития деменции у человека. По данным CNN, исследование показало, что старение мозга прямо связано с сокращением продолжительности глубокого сна.

Учёным найдена зависимость между продолжительностью сна и развитием деменции
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученый отметил: "Мы обнаружили, что люди, у которых наблюдалось более существенное уменьшение фазы медленного сна с течением времени, имели самый высокий риск развития деменции за последние 17 лет нашего наблюдения."

Фаза медленного сна оказывает важное воздействие на здоровье мозга, так как на этом этапе происходит специфическая "фильтрация" вредных или нежелательных веществ, включая бета-амилоидный белок, связанный с болезнью Альцгеймера.

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Деменция. Причины и симптомы.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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