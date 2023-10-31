Учёным найдена зависимость между продолжительностью сна и развитием деменции

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры психологии и неврологии в Университете Монаша в Австралии, Мэтью Пейс, провел исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, которое подтверждает важное воздействие фазы медленного сна на риск развития деменции у человека. По данным CNN, исследование показало, что старение мозга прямо связано с сокращением продолжительности глубокого сна.

Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученый отметил: "Мы обнаружили, что люди, у которых наблюдалось более существенное уменьшение фазы медленного сна с течением времени, имели самый высокий риск развития деменции за последние 17 лет нашего наблюдения."

Фаза медленного сна оказывает важное воздействие на здоровье мозга, так как на этом этапе происходит специфическая "фильтрация" вредных или нежелательных веществ, включая бета-амилоидный белок, связанный с болезнью Альцгеймера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Деменция. Причины и симптомы.