В России впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Радиотерапевты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в истории смогли успешно вылечить пациента с донорским сердцем, у которого через 12 лет после пересадки возник рак лёгких, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление медицинского центра.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

По словам представителей клиники, 60-летний слесарь из Новосибирска уже 12 лет живет с новым сердцем. В 2011 году в Мешалкинском центре ему успешно пересадили второе сердце, и после операции его здоровье полностью восстановилось.

Ещё год назад на регулярном медицинском обследовании не было никаких предвестников развития каких-либо других заболеваний. Но в этом году в ходе такого же обследования у него обнаружили рак лёгких на третьей стадии, и болезнь развивалась очень быстро.

Учитывая местоположение опухоли в верхних частях легких, медицинские физики смогли рассчитать зону облучения таким образом, чтобы минимизировать воздействие лучей на сердце. Кардиологи следили за состоянием пациента и вносили коррекции в его медикаментозное лечение.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии в кардиохирургическом отделении для детальной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. Дальнейшая тактика лечения будет зависеть от результатов терапии, направленной на улучшение работы сердца.

Согласно данным Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина, средняя продолжительность жизни пациентов с донорским сердцем составляет 11-12 лет, так как с течением времени у них возникают серьезные проблемы с печенью из-за длительного приема иммуносупрессоров (препаратов, подавляющих иммунную систему и предотвращающих отторжение чужого органа).

Ранее, при таком сочетании патологий, лечение рака лёгких на этой стадии считалось невозможным, и пациентам оставались всего несколько недель. Сейчас же врачи с уверенностью говорят о продлении жизни на месяцы и даже годы, добавили в клинике.

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