Радиотерапевты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в истории смогли успешно вылечить пациента с донорским сердцем, у которого через 12 лет после пересадки возник рак лёгких, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление медицинского центра.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.