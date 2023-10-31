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Ученые назвали неожиданные полезные свойства растительных продуктов

Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Университета Миннесоты, подчеркивает положительное влияние растительных продуктов на снижение риска развития диабета и рака. Их результаты, опубликованные в MDPI (Мультидисциплинарный институт цифрового издательства), проливают свет на важность включения фруктов, овощей, бобовых, орехов и семян в свой рацион.

Ученые назвали неожиданные полезные свойства растительных продуктов
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Исследователи особо подчеркнули роль нерастворимых пищевых волокон, содержащихся в этих растительных продуктах. Нерастворимые пищевые волокна имеют решающее значение для поддержания здоровья пищеварительной системы. Его дефицит может иметь неблагоприятные последствия не только для здоровья желудочно-кишечного тракта, но и для иммунной системы.

Помимо пищевых волокон, растительные продукты также содержат различные биологически активные вещества, такие как кверцетин, ресвератрол, катехины, антоцианы, лютеин, ликопин и бета-каротин. Эти соединения были связаны со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета II типа. Например, кверцетин, содержащийся в ягодах, яблоках и зеленом чае, улучшает кровоток и обеспечивает защиту от окислительного стресса. Природный антиоксидант ресвератрол показал эффективность при лечении рака поджелудочной железы.

Авторы исследования надеются, что их исследование повысит осведомленность о пользе для здоровья от включения в свой рацион большего количества растительных продуктов. Они также подчеркивают важность совершенствования методов обработки пищевых продуктов для сохранения этих ценных биологически активных соединений в процессе производства. Таким образом, люди могут наслаждаться полным спектром преимуществ для здоровья, которые дает растительное питание.

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Ученые назвали продукты, от которых растут раковые опухоли
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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