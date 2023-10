Ученые назвали неожиданные полезные свойства растительных продуктов

Исследование, проведенное учеными из Университета Миннесоты, подчеркивает положительное влияние растительных продуктов на снижение риска развития диабета и рака. Их результаты, опубликованные в MDPI (Мультидисциплинарный институт цифрового издательства), проливают свет на важность включения фруктов, овощей, бобовых, орехов и семян в свой рацион.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.