Врач Вереина: чрезмерное употребления чая может привести к снижению эффективности контрацептивов

Врач-эндокринолог Юлия Вереина объясняет, почему не рекомендуется запивать лекарства чаем. Это может иметь негативные последствия для здоровья, включая проблемы с пищеварением, бессонницу и обезвоживание.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.