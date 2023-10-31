Врач Вереина: чрезмерное употребления чая может привести к снижению эффективности контрацептивов

Врач-эндокринолог Юлия Вереина объясняет, почему не рекомендуется запивать лекарства чаем. Это может иметь негативные последствия для здоровья, включая проблемы с пищеварением, бессонницу и обезвоживание.
Употребление чрезмерного количества чая может нарушить баланс в организме. В первую очередь это связано с наличием танина, ключевого компонента в чае, который негативно влияет на питательную среду желудка и может привести к дискомфорту после еды.
Чай обладает мочегонными свойствами, в результате чего организм теряет больше воды, чем усваивает. При чрезмерном употреблении это может привести к обезвоживанию организма.
Черный чай содержит кофеин, который может стимулировать нервное возбуждение и способствовать бессоннице. Поэтому людям с проблемами сна следует ограничить потребление чая.
Чай также может снижать эффективность оральных контрацептивов, влияя на всасывание препарата. С другой стороны, это может усилить действие антидепрессантов, потенциально вызывая беспокойство и бессонницу.
Людям с гипертонией рекомендуется избегать употребления алкоголя, крепкого чая и кофе, так как эти напитки могут привести к внезапному повышению кровяного давления.
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