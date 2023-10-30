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Профессор Балан: Зачем женщинам важно уделять внимание кальцию

1:11
Здоровье

Профессор Вера Балан поделилась важными советами для российских женщин о необходимости поддерживать нормальный уровень кальция в организме.

Профессор Балан: Зачем женщинам важно уделять внимание кальцию
Фото: openverse by No machine-readable author provided. Firetwister assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0

В своих словах профессор Вера Балан отметила, что многие женщины, особенно после 40 лет и во время беременности, сталкиваются с сниженной минеральной плотностью костей. Недостаток кальция может быть серьезной проблемой, так как этот минерал необходим не только для поддержания здоровья костей, но и для укрепления зубов, волос и ногтей.

Профессор подчеркнула, что наиболее активный рост костей происходит в детском и подростковом возрасте, и пик костной массы обычно достигается к 30 годам. Однако после 40 лет костная масса начинает уменьшаться, и у женщин этот процесс происходит быстрее.

Недостаток кальция в зрелом возрасте может стать причиной развития остеопороза, что делает кости более хрупкими и подверженными разрушению. Ранее считалось, что остеопороз возникает только после 50 лет, но исследования показывают, что этот процесс может начаться гораздо раньше.

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Зачем женщине нужно постоянное внимание.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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