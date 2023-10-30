Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ХАМАС в обмен на освобождение палестинцев готов отпустить израильских пленных
Экономика Германии зафиксировала очередной спад
В США нашли опасное содержание свинца в детском фруктовом пюре
В США намекнули на "очень неприятную ситуацию" по поводу выделения помощи Киеву из-за Израиля
Анна Чиповская изменилась до неузнаваемости ради роли в фильме "Хоккейные папы"
В Саяно-Шушенском заповеднике медведь вышел напрямую к инспекторам
Родительские субботы в 2024 году: Дни памяти и молитвы
Поведение мужчины во время ссоры в ростовской школе было названо провокационным
Профессор Балан: Зачем женщинам важно уделять внимание кальцию

Диетолог Русакова рассказала, какие продукты включить в рацион для защиты от болезни Альцгеймера

0:52
Здоровье

Развитие заболеваний, связанных с дегенеративными процессами в мозге, можно замедлить с помощью специальной диеты. Врачи ратуют за продукты, богатые антиоксидантами, сообщает "Царьград". Это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами.

Диетолог Русакова рассказала, какие продукты включить в рацион для защиты от болезни Альцгеймера
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

"Антиоксиданты широко используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому особенно важно включать их в рацион. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера", — рассказала диетолог Дарья Русакова.

Продукты, которые врач советует включить в ежедневное меню для поддержания здоровья мозга, доступны каждому. Среди них Русакова назвала томаты, тыкву, манго, кукурузу, шафран, морковь и сельдерей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Последние материалы
Иммунолог предупредил, что народные средства при лечении ОРВИ могут быть опасны
Психиатр Попов рассказал, что сахарный диабет может развиться из-за стресса
В Финляндии суд отменил решение мэра Турку о сносе памятника Ленину
СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска
Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно
ГИБДД начала оборудовать автобусы камерами фиксации ПДД
Цифровой рубль: будущее международной торговли
Обнаружено лекарство от паразитов в полукопченой колбасе "Тюменская"
Судья из Волгограда заинтересовала ФСБ из-за декретного отпуска
В Сети представили старое видео как "воскрешение" палестинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников