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Психиатр Попов рассказал, что сахарный диабет может развиться из-за стресса

1:54
Здоровье

Сахарный диабет, опасное заболевание, способно возникнуть в организме человека в любом возрасте. Интересно, что часто психосоматические факторы могут стать инициаторами этой болезни.

Психиатр Попов рассказал, что сахарный диабет может развиться из-за стресса
Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Доктор психиатр Дмитрий Попов, в беседе с "Абзацом," поделился интересной статистикой: более половины детей с сахарным диабетом первого типа выросли в семьях, где произошло развод родителей. Он утверждает, что в основе инсулиновой недостаточности у таких детей лежит состояние страха и отвращения.

"Эти факторы могут стать мощными предпосылками для реакции поджелудочной железы. Борьба и сопротивление требуют большой энергии, и, следовательно, сахара. Для поддержания высокого уровня сахара в организме необходимо снизить инсулин в крови," — подчеркнул он.

Доктор Нурия Дианова, гастроэнтеролог и диетолог первой категории, отметила, что с возрастом функции поджелудочной железы истощаются, и стресс может стать катализатором этого процесса, особенно после 40 лет.

"Стресс может привести к неправильному пищевому поведению и развитию гипертонии. Важно, чтобы стресс был сильным и остроту имел. Например, травма, ожог, утрата близкого человека — подобные события могут послужить спусковым крючком," — пояснила она.

Тем не менее, доктор Анастасия Тараско, врач-эндокринолог и диетолог, напомнила, что стресс лишь один из факторов, влияющих на развитие сахарного диабета. Генетическая предрасположенность, неправильное питание и недостаток сна также играют важную роль.

"Добавьте сюда стресс и переживания — и все это может стать катализатором развития сахарного диабета," — подчеркнула она.

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💊 Сахарный диабет. Стресс. Как снизить сахар крови при стрессе? Врач эндокринолог Ольга Павлова.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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