Психиатр Попов рассказал, что сахарный диабет может развиться из-за стресса

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет, опасное заболевание, способно возникнуть в организме человека в любом возрасте. Интересно, что часто психосоматические факторы могут стать инициаторами этой болезни.

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Доктор психиатр Дмитрий Попов, в беседе с "Абзацом," поделился интересной статистикой: более половины детей с сахарным диабетом первого типа выросли в семьях, где произошло развод родителей. Он утверждает, что в основе инсулиновой недостаточности у таких детей лежит состояние страха и отвращения.

"Эти факторы могут стать мощными предпосылками для реакции поджелудочной железы. Борьба и сопротивление требуют большой энергии, и, следовательно, сахара. Для поддержания высокого уровня сахара в организме необходимо снизить инсулин в крови," — подчеркнул он.

Доктор Нурия Дианова, гастроэнтеролог и диетолог первой категории, отметила, что с возрастом функции поджелудочной железы истощаются, и стресс может стать катализатором этого процесса, особенно после 40 лет.

"Стресс может привести к неправильному пищевому поведению и развитию гипертонии. Важно, чтобы стресс был сильным и остроту имел. Например, травма, ожог, утрата близкого человека — подобные события могут послужить спусковым крючком," — пояснила она.

Тем не менее, доктор Анастасия Тараско, врач-эндокринолог и диетолог, напомнила, что стресс лишь один из факторов, влияющих на развитие сахарного диабета. Генетическая предрасположенность, неправильное питание и недостаток сна также играют важную роль.

"Добавьте сюда стресс и переживания — и все это может стать катализатором развития сахарного диабета," — подчеркнула она.

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💊 Сахарный диабет. Стресс. Как снизить сахар крови при стрессе? Врач эндокринолог Ольга Павлова.