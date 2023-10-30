Осенние сладости могут стать причиной диабета, расстройства пищеварения и даже инсульта

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам хирурга Александра Умнова, любимые всеми осенние сладости могут быть далеко не так полезны для здоровья, как многим кажется.

Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

Все "осенние" лакомства очень калорийны, пишет Life.ru. Например, из обычных яблок получается настоящая "калорийная бомба" за счёт всевозможных начинок и добавок — варенья, сахара, сиропа. Ежедневное употребление такого лакомства может способствовать набору лишнего веса.

То же самое относится к булочкам с корицей, в которых содержится большое количество быстрых углеводов. При поедании такого лакомства в крови "скачет" уровень глюкозы, что в конечном итоге может привести к сахарному диабету. Также булочки с корицей способствуют отложению атеросклеротических бляшек внутри сосудов, что может закончиться инфарктами и инсультами.

Самый популярный напиток осени — тыквенный латте — содержит слишком много сахара и калорий. Его нельзя употреблять диабетикам. Кроме того, в составе ароматизатора "тыква" есть сорбат калия, который является губительным для полезной микрофлоры в кишечнике человека и может стать причиной расстройства пищеварения.

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Рецепт "Тыквенный латте"