Долго держится температура 37 °С: врач перечислила причины

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Температура тела у разных физически здоровых людей может отличаться и изменяться в течение дня в связи с циркадными ритмами. Так, медицинской нормой признана температура тела от 35,5 до 37,0 при измерении в подмышечной впадине (при измерении ректально температура может быть выше). Температура тела от 37,1 до 38 называется субфебрильной. Но что делать, если температура 37 °С держится постоянно? На этот вопрос ответила читателям Pravda.Ru врач-гепатолог, инфекционист, гастроэнтеролог Анна Свентицкая.

Фото: https://www.keckmedicine.org/blog/what-is-a-normal-body-temperature/

К основным причинам длительного субфебрилитета (более двух недель) относят:

герпетические вирусные инфекции (герпес простого типа, вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, герпес VI типа);

изменение гормонального фона щитовидной железы;

паразитарные инвазии (например, токсоплазмоз), атипичные инфекции (респираторные хламидиозы и микоплазмозы);

болезнь Лайма, возникающая после укуса клеща;

аутоиммунная патология (дебют ревматоидного артрита, системной красной волчанки, аутоиммунный гепатит);

ВИЧ и вирусные гепатиты В, С;

хронические заболевания (пиелонефрит, алкогольная болезнь печени, язвенный колит, болезнь Крона);

термоневрозы;

прием некоторых лекарственных препаратов;

онкопатологические процессы.

В случае повышения температуры свыше 37,1 с ощущением озноба, повышенной утомляемости, недомогания, чувством жара в течение более двух недель рекомендовано обратиться к терапевту или инфекционисту. Можно выполнить самостоятельно базовые исследования до приема доктора:

клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ,

клинический анализ мочи,

С-реактивный белок.

Уже на первом приеме специалисту легче будет определить диагностическое направление.

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Температура 37 °С: что делать и почему держится долгое время?