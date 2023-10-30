Температура тела у разных физически здоровых людей может отличаться и изменяться в течение дня в связи с циркадными ритмами. Так, медицинской нормой признана температура тела от 35,5 до 37,0 при измерении в подмышечной впадине (при измерении ректально температура может быть выше). Температура тела от 37,1 до 38 называется субфебрильной. Но что делать, если температура 37 °С держится постоянно? На этот вопрос ответила читателям Pravda.Ru врач-гепатолог, инфекционист, гастроэнтеролог Анна Свентицкая.
К основным причинам длительного субфебрилитета (более двух недель) относят:
В случае повышения температуры свыше 37,1 с ощущением озноба, повышенной утомляемости, недомогания, чувством жара в течение более двух недель рекомендовано обратиться к терапевту или инфекционисту. Можно выполнить самостоятельно базовые исследования до приема доктора:
Уже на первом приеме специалисту легче будет определить диагностическое направление.
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