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Долго держится температура 37 °С: врач перечислила причины

2:09
Здоровье

Температура тела у разных физически здоровых людей может отличаться и изменяться в течение дня в связи с циркадными ритмами. Так, медицинской нормой признана температура тела от 35,5 до 37,0 при измерении в подмышечной впадине (при измерении ректально температура может быть выше). Температура тела от 37,1 до 38 называется субфебрильной. Но что делать, если температура 37 °С держится постоянно? На этот вопрос ответила читателям Pravda.Ru врач-гепатолог, инфекционист, гастроэнтеролог Анна Свентицкая.

Долго держится температура 37 °С: врач перечислила причины
Фото: https://www.keckmedicine.org/blog/what-is-a-normal-body-temperature/

К основным причинам длительного субфебрилитета (более двух недель) относят:

  • герпетические вирусные инфекции (герпес простого типа, вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, герпес VI типа);
  • изменение гормонального фона щитовидной железы;
  • паразитарные инвазии (например, токсоплазмоз), атипичные инфекции (респираторные хламидиозы и микоплазмозы);
  • болезнь Лайма, возникающая после укуса клеща;
  • аутоиммунная патология (дебют ревматоидного артрита, системной красной волчанки, аутоиммунный гепатит);
  • ВИЧ и вирусные гепатиты В, С;
  • хронические заболевания (пиелонефрит, алкогольная болезнь печени, язвенный колит, болезнь Крона);
  • термоневрозы;
  • прием некоторых лекарственных препаратов;
  • онкопатологические процессы.

В случае повышения температуры свыше 37,1 с ощущением озноба, повышенной утомляемости, недомогания, чувством жара в течение более двух недель рекомендовано обратиться к терапевту или инфекционисту. Можно выполнить самостоятельно базовые исследования до приема доктора:

  • клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ,
  • клинический анализ мочи,
  • С-реактивный белок.

Уже на первом приеме специалисту легче будет определить диагностическое направление.

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Температура 37 °С: что делать и почему держится долгое время?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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