Россиянам объяснили, чем кошки полезны для здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики, Сергей Алендеев, рассказал Tsargrad. tv о том, как кошки, подобно другим домашним питомцам, могут положительно влиять на психическое здоровье человека. Он подчеркнул, что забота о животных несет ответственность, которая оказывает благотворное воздействие на общее самочувствие.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Алендеев подчеркнул значение социальной составляющей в жизни человека и отметил, что в мире, где общение часто ограничивается мониторами, забота о домашних животных может способствовать психическому здоровью. Он также подчеркнул, что общение с людьми остается важным аспектом для здоровья.

Однако врач предостерег от возможных аллергических реакций, которые могут быть вызваны шерстью кошек. Кроме того, Алендеев упомянул о том, что кошки могут быть переносчиками токсоплазмоза, инфекционного заболевания, особенно опасного для беременных женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Какая польза от кошки для человека?