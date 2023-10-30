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Ученые раскрыли список продуктов с высоким содержанием холестерина

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Здоровье

Ученые продолжают напоминать об опасности высокого содержания холестерина в организме.

Ученые раскрыли список продуктов с высоким содержанием холестерина
Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

Наиболее часто неправильное питание и недостаток умеренных физических нагрузок способствуют увеличению уровня этого органического соединения.

В связи с этим эксперты вновь подчеркивают, какие продукты и блюда следует исключить из рациона для поддержания нормального уровня холестерина.

В частности, рекомендуется ограничивать потребление насыщенных жиров, избегать вредных и жирных продуктов, а также уменьшить употребление газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара.

Сало, масло, жирные молочные продукты, полуфабрикаты, жирные морепродукты и тяжелое мясо также требуют ограничения или исключения из ежедневного рациона.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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