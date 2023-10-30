Ученые продолжают напоминать об опасности высокого содержания холестерина в организме.
Наиболее часто неправильное питание и недостаток умеренных физических нагрузок способствуют увеличению уровня этого органического соединения.
В связи с этим эксперты вновь подчеркивают, какие продукты и блюда следует исключить из рациона для поддержания нормального уровня холестерина.
В частности, рекомендуется ограничивать потребление насыщенных жиров, избегать вредных и жирных продуктов, а также уменьшить употребление газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара.
Сало, масло, жирные молочные продукты, полуфабрикаты, жирные морепродукты и тяжелое мясо также требуют ограничения или исключения из ежедневного рациона.
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