Ученые раскрыли список продуктов с высоким содержанием холестерина

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые продолжают напоминать об опасности высокого содержания холестерина в организме.

Фото: Оpenverse by pointnshoot is licensed under "Cheese Lover's Burger at Barney's Gourmet Hamburgers" by pointnshoot is licensed under CC BY 2.0.

Наиболее часто неправильное питание и недостаток умеренных физических нагрузок способствуют увеличению уровня этого органического соединения.

В связи с этим эксперты вновь подчеркивают, какие продукты и блюда следует исключить из рациона для поддержания нормального уровня холестерина.

В частности, рекомендуется ограничивать потребление насыщенных жиров, избегать вредных и жирных продуктов, а также уменьшить употребление газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара.

Сало, масло, жирные молочные продукты, полуфабрикаты, жирные морепродукты и тяжелое мясо также требуют ограничения или исключения из ежедневного рациона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...