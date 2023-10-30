Врач Садыков рассказал, чем лучше закусывать водку

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о том, с чем лучше всего пить водку, остается предметом обсуждения и может зависеть от вкусов и традиций. Однако важно учесть, какая закуска может быть наилучшим выбором с точки зрения пищеварения.

Фото: Openverse by Eraevsky is licensed under CC BY-SA 4.0.

Холодные закуски, такие как соленья, маринады, селедка под шубой и другие, популярны как сопровождение для водки. Они могут хорошо сочетаться с водкой, но следует быть осторожными, так как холодные закуски, содержащие много уксуса, соли или консервантов, могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Горячие закуски, такие как жульены, шашлыки и жареные блюда, обладают более интенсивным вкусом и ароматом, что может помочь заглушить вкус алкоголя. Однако горячие закуски могут ускорить всасывание алкоголя и оказать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Супы, несмотря на их менее распространенное использование, также могут быть подходящим выбором. Жирные супы, такие как щи и солянка, могут отлично сочетаться с водкой. Важно выбирать не слишком тяжелые супы и избегать слишком соленых или острых вариантов.

Независимо от выбора закуски, важно помнить о мере и умеренном употреблении алкоголя. Также следует употреблять достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Рекомендуется выбирать закуски, богатые ферментами и пробиотиками, такие как кимчи, квашеная капуста и квашеные огурцы без избыточного количества соли. Об этом рассказал гастроэнтеролог Садыков в интервью АиФ.

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Алкоголь запивать или закусывать?