Ученые заявили, что сливочное масло может помочь защититься от рака

Your browser does not support the audio element.

Группа ученых объявила о результатах своего нового исследования, в котором была обнаружена польза употребления сливочного масла для здоровья. Они подчеркнули, что этот продукт способствует защите от развития рака.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.