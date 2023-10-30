Ученые заявили, что сливочное масло может помочь защититься от рака

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа ученых объявила о результатах своего нового исследования, в котором была обнаружена польза употребления сливочного масла для здоровья. Они подчеркнули, что этот продукт способствует защите от развития рака.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Это объясняется наличием в сливочном масле триглицеридов, которые поддерживают активность полезных бактерий в кишечнике. Ученые выяснили, что регулярное употребление сливочного масла существенно снижает риск развития рака толстой кишки. Диетолог Юлия Чехотина также отметила, что сливочное масло содержит линолевую кислоту, которая способствует защите кожи от негативных внешних воздействий.

Более того, сливочное масло не наносит вред сердечно-сосудистой системе, а, наоборот, положительно воздействует на нее. Результаты трех крупных исследований подтвердили отсутствие связи между употреблением сливочного масла и уровнем холестерина в крови.

Кроме того, масло содержит мононенасыщенную кислоту омега-9, которая уменьшает воспаление сосудистых стенок.

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