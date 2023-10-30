Nutrients: исследование показало пользу употребления 3 яиц в день

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опубликованное на портале Nutrients фундаментальное исследование раскрывает важные последствия включения яиц в ежедневную диету. Группа ученых из Университета Йель провела комплексное исследование, подтверждая положительное воздействие цельных яиц на организм.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

В рамках эксперимента, в котором участвовали 28 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, было обнаружено, что употребление трех цельных яиц в день приводило к заметному улучшению уровней витаминов, микроэлементов, таких как селен, а также важных питательных веществ, включая холин. Следует подчеркнуть, что участники исследования также имели улучшенные показатели крови, включая повышение уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП), который играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако следует отметить, что употребление яичного белка также ассоциировалось с повышенным содержанием аминокислоты изолейцина, что может способствовать резистентности к инсулину и, в конечном итоге, увеличению риска развития сахарного диабета. Тем не менее, эти негативные эффекты были компенсированы благотворным воздействием другой аминокислоты, глицина, содержащейся в желтке.

Кроме того, исследователи выявили, что употребление цельных яиц благотворно влияло на иммунные клетки и состояние крови, не оказывая влияния на уровень гемоглобина или способность крови сворачиваться.

Это исследование предоставляет новую информацию о влиянии яиц на организм человека и подчеркивает потенциальные преимущества для здоровья при их умеренном употреблении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...