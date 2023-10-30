Опубликованное на портале Nutrients фундаментальное исследование раскрывает важные последствия включения яиц в ежедневную диету. Группа ученых из Университета Йель провела комплексное исследование, подтверждая положительное воздействие цельных яиц на организм.
В рамках эксперимента, в котором участвовали 28 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, было обнаружено, что употребление трех цельных яиц в день приводило к заметному улучшению уровней витаминов, микроэлементов, таких как селен, а также важных питательных веществ, включая холин. Следует подчеркнуть, что участники исследования также имели улучшенные показатели крови, включая повышение уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП), который играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако следует отметить, что употребление яичного белка также ассоциировалось с повышенным содержанием аминокислоты изолейцина, что может способствовать резистентности к инсулину и, в конечном итоге, увеличению риска развития сахарного диабета. Тем не менее, эти негативные эффекты были компенсированы благотворным воздействием другой аминокислоты, глицина, содержащейся в желтке.
Кроме того, исследователи выявили, что употребление цельных яиц благотворно влияло на иммунные клетки и состояние крови, не оказывая влияния на уровень гемоглобина или способность крови сворачиваться.
Это исследование предоставляет новую информацию о влиянии яиц на организм человека и подчеркивает потенциальные преимущества для здоровья при их умеренном употреблении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера