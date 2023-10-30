Врач назвала самые полезные процедуры для осеннего ухода за кожей

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью кожа требует особого внимания и ухода. Её состояние может быть подвержено воздействию различных факторов, таких как перепады температур и недостаток витаминов. После летнего сезона кожа начинает приспосабливаться к холоду, отсутствию солнечного света и ветру, что может вызвать покраснения, пигментные пятна, образование новых морщин и чрезмерную сухость.

Фото: openverse by Saluda UdeA is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эту информацию предоставила доцент кафедры Пластической и эстетической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Специалист отмечает, что гиперпигментация может возникнуть из-за недостаточного использования солнцезащитных средств летом. Сухость и стянутость кожи иногда проявляются с началом отопительного сезона, когда в помещениях становится слишком тепло.

"Для домашнего осеннего ухода лучше использовать более мягкие средства. Для умывания подойдут нежные очищающие пенки и гели, а тонизирующий уход должен включать в себя витамин C и гиалуроновую кислоту. Для защиты кожи от низких температур следует выбирать крем с более плотной текстурой", — подчеркивает Светлана Донецкая.

Перед проведением косметологических процедур важно проконсультироваться с профессионалом в многопрофильном медицинском центре. Врач учтет возраст, образ жизни, результаты лабораторных и клинических анализов. Доктор Донецкая советует начать восстановление кожи осенью с пилинга, который поможет удалить огрубевший роговой слой, стимулировать обменные процессы и улучшить цвет лица. После этого кожа нуждается в дополнительном увлажнении.

"Для борьбы с мимическими морщинами и пигментными пятнами эффективны фотоомоложение и лазерные шлифовки. Их лучше проводить осенью или зимой, чтобы коже было время восстановиться перед наступлением солнечного сезона. Плазмотерапия также поможет увлажнить кожу и стимулировать фибробласты, обеспечивая омоложение кожи", — подчеркивает эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...