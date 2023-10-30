Врач Арзамасцев назвал продукты, которые провоцируют мигрень

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, содержащие большое количество соли, такие как соевый соус или колбасы, могут вызывать головную боль. Эту информацию предоставил доктор Евгений Арзамасцев, специалист по диетологии и нутрициологии.

Фото: openverse by makelessnoise is licensed under CC BY 2.0.

"Если у человека возникают проблемы с артериальным давлением, особенно если оно нестабильное и сопровождается головной болью, то продукты, способствующие повышению давления, могут вызвать эти неприятные ощущения", — подчеркнул эксперт.

Головную боль может вызвать избыточное употребление соли, которая также содержится в продуктах, таких как соевый соус и полуфабрикаты, включая колбасу. Соль способствует задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и появлению болей в голове.

Кроме того, доктор Арзамасцев отметил, что среди напитков, способных вызвать головную боль, особенно выделяется алкоголь.

"Головная боль может возникать как во время употребления алкоголя, так и на следующее утро. Алкоголь способен оказывать воздействие как на общее артериальное давление, так и на внутричерепное давление", — заключил диетолог.

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