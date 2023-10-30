Хирург-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин объяснил, какие методы диагностики позволяют выявить раковые заболевания на ранней стадии.
Медик рассказал, что для профилактики онкологических заболеваний следует проходить регулярные обследования.
Он отметил, что стандартная программа диспансеризации состоит из рентгенографии органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза, колоноскопии.
Ёлкин подчеркнул, что женщинам нужно раз в два года проводить УЗИ молочных желез или маммографию, а также гинекологический осмотр с Пап-тестом каждый год. Мужчинам врач рекомендует проходить урологический осмотр и определять уровень ПСА.
Онколог объяснил, что онкологию, выявленнленную на ранних станиях, легче вылечить.
Ранее онколог Антон Ёлкин рассказал, что "подхваченные инфекции" могут спровоцировать развитие рака.
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