Онколог перечислил обследования, помогающие выявить рак: колоноскопия, рентгенография, УЗИ

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин объяснил, какие методы диагностики позволяют выявить раковые заболевания на ранней стадии.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказал, что для профилактики онкологических заболеваний следует проходить регулярные обследования.

Он отметил, что стандартная программа диспансеризации состоит из рентгенографии органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза, колоноскопии.

Ёлкин подчеркнул, что женщинам нужно раз в два года проводить УЗИ молочных желез или маммографию, а также гинекологический осмотр с Пап-тестом каждый год. Мужчинам врач рекомендует проходить урологический осмотр и определять уровень ПСА.

Онколог объяснил, что онкологию, выявленнленную на ранних станиях, легче вылечить.

Ранее онколог Антон Ёлкин рассказал, что "подхваченные инфекции" могут спровоцировать развитие рака.

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