Невролог посоветовал проверять уровень глюкозы в крови для профилактики инсульта

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Три исследования, направленные на предотвращение инсульта, были представлены главным неврологом филиала №3 Балашихинской больницы, Дмитрием Иванниковым. Его рекомендации были опубликованы пресс-службой регионального Минздрава.

Первый совет врача заключается в ведении дневника артериального давления и пульса. Рекомендуется регулярно фиксировать показатели каждое утро и вечер, а также записывать любые необычные жалобы на состояние здоровья. Этот процесс внушает дисциплину и стимулирует внимание к своему телу, пояснил эксперт.

Также необходимо каждые полгода-год проходить анализ уровня глюкозы в крови. Этот показатель должен быть ниже шести. Повышенное содержание глюкозы неблагоприятно влияет на состояние сосудов и мозга.

Схожим образом, важно следить за уровнем холестерина в крови.

Доктор Иванников рекомендует начинать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний уже с 30-40 лет.

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