Максим Сутормин, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, опроверг утверждение, будто инсульт — это болезнь, затрагивающая исключительно пожилых людей, и отметил, что согласно статистике, инсульты теперь встречаются у пациентов в возрасте 30-40 лет и моложе.
Сутормин также подчеркнул, что оказание экстренной помощи в домашних условиях при инсульте бесполезно, и призвал всех обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания. Важно успеть обратиться к врачам в течение "золотого часа" — первых 4,5 часа после инсульта. Врач отметил, что вызвав скорую помощь в этот промежуток времени, пациент может избежать тяжелых последствий.
Сутормин призвал также пациентов, особенно тех, у кого есть наследственная предрасположенность, регулярно проходить диспансеризацию и следить за уровнем холестерина. Он напомнил, что в особой зоне риска по инсульту находятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
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