Максим Сутормин, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского, опроверг утверждение, будто инсульт — это болезнь, затрагивающая исключительно пожилых людей, и отметил, что согласно статистике, инсульты теперь встречаются у пациентов в возрасте 30-40 лет и моложе.

Фото: "File:Головной мозг, вид сверху, с русскими названиями крупных мозговых структур.jpg" by Роман Беккер is marked with CC0 1.0.