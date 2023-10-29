Вода играет фундаментальную роль в жизни человека и в его общем здоровье. Недостаток воды может привести к различным заболеваниям и увеличить риски серьезных болезней, включая инфаркты, инсульты и тромбозы. Гериатр Надежда Рунихина подчеркивает, что недостаток воды в организме может увеличить вязкость крови, что может стать фактором риска для перенесенных инфарктов и инсультов.
Она также подчеркивает важность поддержания водного баланса для пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, чтобы избежать окисления тканей и хронической усталости. В дополнение к воде, в предотвращении тромбозов могут помочь определенные продукты, способствующие снижению уровня холестерина в крови. Среди них — цельнозерновые каши, овощи, фрукты, рыба и морепродукты.
Важно также избегать продуктов, богатых витамином К, таких как базилик, шпинат и петрушка, так как этот витамин способствует свертыванию крови.
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