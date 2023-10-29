После похудения не стоит сразу же возвращаться к старым привычкам питания. Старайтесь употреблять здоровую пищу, богатую белками, овощами и фруктами, а также ограничивать потребление жиров, сахара и соли. Пейте много воды, это помогает уменьшить чувство голода и ускорить метаболизм.
Вам необходимо сохранять баланс между количеством потребляемых и расходуемых калорий. Рассчитайте свою суточную норму калорий и следите за тем, чтобы не превышать ее.
Увеличьте физическую активность. Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут в день 5 дней в неделю.
Стресс может привести к избыточному потреблению пищи и набору веса. Поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием и принимать меры для снижения стресса, например, заниматься йогой или медитацией.
Недостаток сна может привести к изменению уровня гормонов, которые контролируют аппетит и метаболизм.
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