Топ-5 советов по удержанию веса после похудения

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Удержать вес после похудения сложно, но возможно, если придерживаться здорового образа жизни. Эксперт Мария Садовская дала читателям Pravda.Ru несколько советов, которые помогут в достижении цели:

Фото: https://www.dstv.com/mzansimagic/en-za/news/dangerous-diets-before-your-wedding

После похудения не стоит сразу же возвращаться к старым привычкам питания. Старайтесь употреблять здоровую пищу, богатую белками, овощами и фруктами, а также ограничивать потребление жиров, сахара и соли. Пейте много воды, это помогает уменьшить чувство голода и ускорить метаболизм.

Вам необходимо сохранять баланс между количеством потребляемых и расходуемых калорий. Рассчитайте свою суточную норму калорий и следите за тем, чтобы не превышать ее.

Увеличьте физическую активность. Рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут в день 5 дней в неделю.

Стресс может привести к избыточному потреблению пищи и набору веса. Поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием и принимать меры для снижения стресса, например, заниматься йогой или медитацией.

Недостаток сна может привести к изменению уровня гормонов, которые контролируют аппетит и метаболизм.

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