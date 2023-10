Ранее обращение к врачам помогает своевременно выявить инсульт. Для этого важно знать первые симптомы заболевания. Врач-невролог, завотделением медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Наталия Глотова рассказала в беседе с "Российской газетой" о простом тесте, позволяющим определить инсульт у человека.

