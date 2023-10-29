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Врач-невролог назвала простой тест, который поможет распознать инсульт

1:48
Здоровье

Ранее обращение к врачам помогает своевременно выявить инсульт. Для этого важно знать первые симптомы заболевания. Врач-невролог, завотделением медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Наталия Глотова рассказала в беседе с "Российской газетой" о простом тесте, позволяющим определить инсульт у человека.

Врач-невролог назвала простой тест, который поможет распознать инсульт
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Раньше заболевание называли апоплексией — в переводе с латинского "удар". Люди использовали это слово, чтобы тем, кто не имеет медицинского образования, было проще запомнить основные признаки инсульта.

1. "У" — улыбка

При инсульте человек не может улыбаться, у него опущен уголок рта на поражённой области.

2. "Д" — нарушение движения

"Если человек испытывает неловкость в одной половине тела, нужно попытаться вытянуть руки перед собой. Поражённая конечность непременно будет отставать от здоровой. Часто затруднена и ходьба — за счёт пареза мышц ноги", — пояснила врач.

3. "А" — артикуляция

Признаком инсульта является нарушение речи. Поводом для обращения к врачу должна стать неразборчивая речь. Иногда человек может молчать и не отвечать на вопросы, что тоже является тревожным сигналом.

4. "Р" — решение

Глотова подчёркивает, что важно как можно скорее обращаться за помощью и не откладывать звонок врачу.

"Признаками инсульта могут быть нечеткое зрение (например, двоение предметов), головокружение, внезапное нарушение сознания, памяти, затруднение глотания. Для инсульта характерно внезапное начало на фоне относительного благополучия", — подчеркнула эксперт.

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Профилактика инсульта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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