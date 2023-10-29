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Названы самые вредные продукты питания, от которых пора отказаться

2:26
Здоровье

Сегодня многие имеют примерное представление, какие продукты полезны, а какие — вредны.

Названы самые вредные продукты питания, от которых пора отказаться
Фото: https://pixy.org/

Но человек идёт на поводу у слабостей и тем самым разрушает собственный организм. А какая еда и какие напитки должна как можно реже оказываться в ваших тарелках?

Итак, наибольшую опасность несут трансжиры, переизбыток сахара или соли, консервации. Трансжиры, например, содержатся и в натуральных продуктах (в молоке), но угрозу несут, созданные промышленным способом.

Главные враги — это маргарин и спреды. Затем попкорн, чипсы, чебуреки, кондитерские изделия, масла с пометкой СТРЖ (содержит трансжиры), выпечка, кетчупы и соусы, и даже ненатуральное мороженое.

Газировка

В этих напитках огромное количество сахара, красителей и консервантов, которые считаются канцерогенами, веществами, увеличивающими вероятность онкологии. Эта сладость разрушает зубы, ведёт к ожирению. Исследователи выяснили, что употребление сладкой газировочки повышает риск рака поджелудочной железы.

Фастфуд

Бургеры, куриные крылышки и картошка фри — очень жирная и соленая пища, плюс напичкана консервантами, усилителями вкуса и стабилизаторами. Отсюда диабет, инсульт, "больные" сосуды и даже рак.

Красное мясо

В таком мясе много пользы, но есть его часто в жареном виде, опасно. Включайте в рацион белое мясо, рыбу, морепродукты. Если не представляете жизнь без красного мяса, варите или тушите его, стараясь реже использовать гриль.

Полуфабрикаты

К ним относятся бекон, сосиски, сардельки, колбасы. В них много соли, "химии", вредных жиров, а значит, — ожирение и забитые сосуды.

Энергетики

Они действуют на уставших тружеников, как кнут на заморенную лошадь, поэтому вызывают проблемы с сердцем, тем более в них очень много сахара.

Выпечка из белой муки

Макароны, крекеры, белый рис — источники углеводов. Но если налегать на них, игнорируя овощи и фрукты, то сердечно-сосудистые заболевания и диабет — не за горами.

Вообще еду лучше всего готовить дома и по возможности долго не хранить.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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