Роль витаминов в регуляции веса: избыток и дефицит могут повлиять на аппетит

Избыток различных витаминов, таких как B12, B6, E и A, может спровоцировать набор веса, так как они могут воздействовать на аппетит и образование жировых клеток. На это указывает Татьяна Бедаева, главный врач сети клиник Esthetic Clinic.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.