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Роль витаминов в регуляции веса: избыток и дефицит могут повлиять на аппетит

1:23
Здоровье

Избыток различных витаминов, таких как B12, B6, E и A, может спровоцировать набор веса, так как они могут воздействовать на аппетит и образование жировых клеток. На это указывает Татьяна Бедаева, главный врач сети клиник Esthetic Clinic.

Роль витаминов в регуляции веса: избыток и дефицит могут повлиять на аппетит
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Например, избыток витаминов B12 и B6 может стимулировать аппетит, так как они способствуют усвоению углеводов. Эта информация предоставлена RG.

Витамин E, хорошо известный своими антиоксидантными свойствами, также может увеличивать аппетит, если его прием не контролируется. Избыток витамина A может способствовать образованию жировых клеток и стимулировать аппетит.

Тем не менее, дефицит определенных витаминов, таких как витамин D и B3 (ниацин), также может повлиять на набор веса.

Недостаток витамина D может нарушать обмен углеводов и жиров, что может увеличить чувство голода и способствовать образованию жировых клеток.

Витамин B3 влияет на регулирование уровня глюкозы в крови и его дефицит может увеличить аппетит, накопление жира и нарушить обмен веществ.

Важно соблюдать баланс витаминов и не превышать рекомендуемые дозы, чтобы избежать негативных последствий для веса и общего здоровья.

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