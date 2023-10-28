Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды

Кандидат медицинских наук Юрий Потешкин представил эффективные методы борьбы с зависимостью от пищи.
В качестве первого рекомендуемого шага специалист выделил повышение потребления клетчатки, которая способствует развитию полезной микробиоты в человеческом организме.
Кроме того, Потешкин посоветовал увеличить долю овощей в рационе и использовать их в качестве перекуса, что в свою очередь поможет насыщать организм и создавать ощущение сытости на более продолжительное время благодаря выделению пептидов.
Дополнительно эксперт подчеркнул важность ограничения потребления сахара, включая его добавленные аналоги. Потешкин советует избегать соков, меда и сладких газированных напитков.
Повышение уровня физической активности, улучшение качества сна и регулярное употребление витамина D также могут способствовать преодолению зависимости от пищи.
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