Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук Юрий Потешкин представил эффективные методы борьбы с зависимостью от пищи.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

В качестве первого рекомендуемого шага специалист выделил повышение потребления клетчатки, которая способствует развитию полезной микробиоты в человеческом организме.

Кроме того, Потешкин посоветовал увеличить долю овощей в рационе и использовать их в качестве перекуса, что в свою очередь поможет насыщать организм и создавать ощущение сытости на более продолжительное время благодаря выделению пептидов.

Дополнительно эксперт подчеркнул важность ограничения потребления сахара, включая его добавленные аналоги. Потешкин советует избегать соков, меда и сладких газированных напитков.

Повышение уровня физической активности, улучшение качества сна и регулярное употребление витамина D также могут способствовать преодолению зависимости от пищи.

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