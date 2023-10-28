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Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды

0:59
Здоровье

Кандидат медицинских наук Юрий Потешкин представил эффективные методы борьбы с зависимостью от пищи.

Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

В качестве первого рекомендуемого шага специалист выделил повышение потребления клетчатки, которая способствует развитию полезной микробиоты в человеческом организме.

Кроме того, Потешкин посоветовал увеличить долю овощей в рационе и использовать их в качестве перекуса, что в свою очередь поможет насыщать организм и создавать ощущение сытости на более продолжительное время благодаря выделению пептидов.

Дополнительно эксперт подчеркнул важность ограничения потребления сахара, включая его добавленные аналоги. Потешкин советует избегать соков, меда и сладких газированных напитков.

Повышение уровня физической активности, улучшение качества сна и регулярное употребление витамина D также могут способствовать преодолению зависимости от пищи.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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