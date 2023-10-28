Ученые назвали алкогольные напитки, снижающие уровень холестерина

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В сфере научных дебатов давно ведутся обсуждения о воздействии алкоголя на организм. Недавно несколько экспертов пришли к заключению, что некоторые алкогольные напитки, употребляемые в разумных количествах, могут оказывать положительное воздействие на уровень "плохого" холестерина в крови.

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По мнению ученых из Королевского колледжа Лондона, умеренное употребление красного вина один раз в две недели может способствовать улучшению состояния кишечных микроорганизмов, что, в свою очередь, может снизить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-диетолог Арина Смолова подчеркивает, что умеренное употребление игристых вин розовых и красных сортов также может оказывать положительное воздействие на организм.

Однако, большинство ученых настаивают на том, что даже небольшие дозы алкоголя могут повышать уровень холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.



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