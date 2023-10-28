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Ученые назвали алкогольные напитки, снижающие уровень холестерина

1:01
Здоровье

В сфере научных дебатов давно ведутся обсуждения о воздействии алкоголя на организм. Недавно несколько экспертов пришли к заключению, что некоторые алкогольные напитки, употребляемые в разумных количествах, могут оказывать положительное воздействие на уровень "плохого" холестерина в крови.

Ученые назвали алкогольные напитки, снижающие уровень холестерина
Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

По мнению ученых из Королевского колледжа Лондона, умеренное употребление красного вина один раз в две недели может способствовать улучшению состояния кишечных микроорганизмов, что, в свою очередь, может снизить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-диетолог Арина Смолова подчеркивает, что умеренное употребление игристых вин розовых и красных сортов также может оказывать положительное воздействие на организм.

Однако, большинство ученых настаивают на том, что даже небольшие дозы алкоголя могут повышать уровень холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
 

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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