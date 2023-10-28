Диетолог Зубарева заявила, что ожирение провоцирует старение и развитие рака

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Зубарева предупредила, что ожирение может спровоцировать раннее старение и привести к бесплодию, а также увеличить риск развития рака и других серьезных заболеваний. Заявила она в беседе с NEWS.ru.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Зубарева подчеркнула, что лишний вес является одним из основных факторов, способствующих возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также проблем с щитовидной железой, гипофизом, печенью и желчным пузырем.

Кроме того, по мнению диетолога, ожирение негативно влияет на репродуктивную систему и может стать причиной бесплодия, а также ускоренного процесса старения. Чтобы уменьшить риски развития опасных заболеваний, Зубарева рекомендует не откладывать начало процесса по снижению веса, и начать его как можно скорее.

По ее мнению, достичь стройной фигуры может каждый, если не пренебрегать этой задачей.

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