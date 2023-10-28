Врач Фисюк рассказала о причинах и факторах, вызывающих бесплодие

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бесплодие означает, что пара не может забеременеть после года регулярных половых отношений в возрасте до 35 лет или после 6 месяцев в возрасте после 35 лет. Доктор акушер-гинеколог из Центра репродуктивного здоровья, Виктория Фисюк, рассказала "Газете.Ru" о различных заболеваниях и факторах, которые могут стать причиной бесплодия.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Одной из частых причин бесплодия является неполадка в работе яичников. Для диагностики проводятся гормональные исследования, проверяется проходимость маточных труб и обследуется состояние матки.

Фисюк подчеркнула, что функцию яичников могут влиять другие органы и системы организма, такие как болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, генетические заболевания и другие. Недостаток витаминов, химические воздействия, стресс и депрессия также могут повлиять на репродуктивную функцию.

Чтобы выявить точную причину бесплодия и разработать лечение, рекомендуется обратиться к врачу акушеру-гинекологу и репродуктологу. Важно пройти обследование как паре, так как мужской фактор также может быть причиной бесплодия.

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Гинеколог рассказал о причинах и лечении бесплодия у женщин