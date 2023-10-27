Косметолог: "Серые круги под глазами сигнализируют о проблемах с почками"

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Темные круги под глазами — не только эстетический дефект, но и возможный признак патологического состояния. Они могут сигнализировать о нарушении работы внутренних систем и органов. Поэтому при их появлении стоит проверить состояние здоровья, рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

Фото: http://nubobeauty.com/

Круги разделяют по оттенку:

синеватые возникают при близком расположении сосудов,

голубые отмечаются при просвечивании сосудов, а также при недостатке в организме витаминов А и С,

коричневые характерны для кожи, склонной к гиперпигметации,

желтоватые могут свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем или печенью,

серые формируются при задержке воды в организме, это может быть сигналом о нарушении функций почек,

черные круги говорят о стрессе и недосыпе.

"В домашних условиях с данным недугом помогут справиться наружные средства, содержащие витамины С, Е и А, кофеин, экстракты водорослей и конского каштана, гиалуроновую кислоту, пептиды и охлаждающие компоненты: ментол, мяту. Средство для дневного ухода в обязательном порядке должно содержать SPF. Для борьбы с кругами эффективны также примочки из настоя трав с ромашкой, шалфеем или петрушкой, компрессы со льдом, охлаждающие маски с огурцом или картофелем, охлажденные гелевые очки, массаж", — отмечает врач.