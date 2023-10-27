Темные круги под глазами — не только эстетический дефект, но и возможный признак патологического состояния. Они могут сигнализировать о нарушении работы внутренних систем и органов. Поэтому при их появлении стоит проверить состояние здоровья, рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.
Круги разделяют по оттенку:
"В домашних условиях с данным недугом помогут справиться наружные средства, содержащие витамины С, Е и А, кофеин, экстракты водорослей и конского каштана, гиалуроновую кислоту, пептиды и охлаждающие компоненты: ментол, мяту. Средство для дневного ухода в обязательном порядке должно содержать SPF. Для борьбы с кругами эффективны также примочки из настоя трав с ромашкой, шалфеем или петрушкой, компрессы со льдом, охлаждающие маски с огурцом или картофелем, охлажденные гелевые очки, массаж", — отмечает врач.
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