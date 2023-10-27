Врач Подкорытова рассказала, к чему может привести переедание хлеба

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб является одним из наиболее распространенных продуктов, но не все его виды одинаково полезны. Главный врач "ИНВИТРО-Урал" Надежда Подкорытова подчеркнула важность осмотрительного подхода к употреблению хлебопекарных изделий, особенно для людей с определенными заболеваниями.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

По ее словам, чрезмерное потребление продуктов на основе хлеба может привести к повышению уровня холестерина в крови, развитию инсулинорезистентности, набору лишнего веса и, как следствие, к развитию сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подкорытова также рекомендует осторожное употребление хлеба людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку это может вызвать обострение неприятных симптомов. Особую осторожность нужно соблюдать людям с целиакией, которым рекомендуется полностью исключить продукты, содержащие глютен, включая цельнозерновой хлеб.

Также врач подчеркнула, что не рекомендуется комбинировать хлеб с продуктами, богатыми углеводами, такими как макароны, пельмени, картофель и каши. Сладости и фрукты также следует избегать вместе с хлебом, чтобы предотвратить брожение в кишечнике и увеличение выработки инсулина. Считается, что хлеб лучше всего сочетается с зеленью, овощами, салатами и легкими супами.

По мнению Подкорытовой, предпочтение стоит отдавать хлебу, изготовленному из зерна с минимальной обработкой. Цельнозерновой хлеб считается наиболее полезным, так как он сохраняет питательные вещества, в том числе растительный белок, железо, кальций, витамины группы В, РР, пищевые волокна и клетчатку. Такой хлеб обладает низким гликемическим индексом и рекомендуется для здорового питания.

В заключение, врач подсказала, что хлеб лучше хранить в неразрезанном виде, в сухом и прохладном месте. Рекомендуется употреблять его в течение первых суток после покупки, даже если срок хранения указан на этикетке до 46 часов и более.

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Вот почему вам не стоит есть хлеб (Это нужно знать)