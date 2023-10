Your browser does not support the audio element.

Хлеб является одним из наиболее распространенных продуктов, но не все его виды одинаково полезны. Главный врач "ИНВИТРО-Урал" Надежда Подкорытова подчеркнула важность осмотрительного подхода к употреблению хлебопекарных изделий, особенно для людей с определенными заболеваниями.

Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.