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Врач Гинзбург назвал три напитка от тромбоза

2:07
Здоровье

Три удивительных напитка эффективно предотвращают образование тромбов. Исследования, проведенные врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом, подробно описывают, как они действуют. Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих напитков:

Врач Гинзбург назвал три напитка от тромбоза
Фото: openverse

Морсы из ягод с добавлением имбиря

Недавние исследования показали, что употребление морсов, приготовленных из разнообразных ягод, представляет собой эффективный способ профилактики тромбоза. Особенно полезны для этой цели ягоды, такие как черника, клюква, малина и черная смородина, так как они богаты антиоксидантами и флавоноидами, которые способствуют разжижению крови и улучшению кровообращения. Добавление имбиря в морсы ещё более усиливает эффект в профилактике тромбоза, так как имбирь обладает противовоспалительными свойствами.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины, которые обладают противовоспалительными свойствами. Он также способствует улучшению текучести крови и её антиагрегационным свойствам, что означает, что он помогает предотвращать слипание кровяных клеток и образование тромбов. Катехины в зеленом чае также способствуют снижению воспаления в организме и поддержанию здоровых сосудов.

Какао

Какао также обладает противовоспалительными и антиагрегационными свойствами. Этот напиток богат флавоноидами, которые помогают предотвратить слипание кровяных элементов и улучшают текучесть крови. Кроме того, какао способствует снижению уровня воспаления в организме, что также является важным фактором в профилактике тромбоза.

В целом, употребление морсов из ягод, зеленого чая и какао существенно снижает риск развития тромбоза. Однако важно помнить, что эти напитки не являются единственными методами профилактики тромбоза, и регулярное употребление их следует сочетать с здоровым образом жизни, активной физической активностью и следованием рекомендациям врача.

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