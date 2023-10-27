Врачи рассказали о пользе продуктов для сохранения памяти пожилым людям

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак – это не просто прием пищи, но и возможность оживить активность мозга у людей старше 40 лет. Исследования указывают, что определенные продукты способны поддерживать когнитивные функции, и одним из наиболее удивительных в этом отношении являются ягоды. Эксперты в сфере здравоохранения Лорен Тайер и Крутика Нанавати поделились подробностями на эту тему.

Фото: openverse

Согласно словам Тайер, черника обладает антоцианами – мощными антиоксидантами, которые способствуют уменьшению воспаления и стресса, ключевых факторов старения мозга. Они способствуют улучшению связей между нейронами, что в свою очередь поддерживает память и когнитивные функции.

Исследования показали, что употребление черники способствует улучшению когнитивных способностей и замедляет процесс старения мозга. Флавоноиды, содержащиеся в ягодах, проникают через гематоэнцефалический барьер, напрямую воздействуя на центры памяти и обучения. Регулярное употребление черники помогает предотвратить ухудшение памяти, связанное со старением. И, к счастью, черника так же универсальна, как и полезна. Ее можно добавить в овсянку или йогурт на завтрак, включить в смузи или употреблять в качестве перекуса, как посоветовала Нанавати.

Однако, польза черники не ограничивается только когнитивными функциями. Черника – это низкокалорийная ягода, богатая витаминами C и K, антиоксидантами и питательными волокнами. Всего 100 граммов черники содержат лишь около 40 калорий, что делает ее отличным выбором для диеты. Эта "чудо-ягода" также способствует улучшению зрения, поддержанию здоровья кожи, снижению уровня сахара в крови и укреплению иммунной системы благодаря высокому содержанию антоцианов. Черника также считается натуральным антисептиком для мочевыводящих путей и помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ? 10 ПРОДУКТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ