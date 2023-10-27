Употребление сладкого напрямую не влияет на развитие диабета

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Между употреблением сладостей и развитием диабета нет прямой связи, это не более чем миф. Об этом рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач отметила, что из-за сладкого быстрее поправляются, а это уже провоцирует диабет.

"Связь сахарного диабета и сладкого — это мифы, потому что диабет второго типа, тот который самый распространенный у взрослого населения, это так называемый диабет толстых, прием сладкого на это косвенно влияет", — объяснила Селиверстова в разговоре с РИА Новости.

Гастроэнтеролог рассказала, что в конфетах очень много глюкозы, гораздо больше, чем нужно человеку в сутки. При поедании десертов никто не подсчитывает количество съеденной глюкозы, а она ведёт к набору лишнего веса, так как печень перерабатывает глюкозу в жиры, и откладывается она также в виде жиров.

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Можно ли от сладкого заболеть диабетом?