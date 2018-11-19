Компьютер озвучит мысли парализованных людей

Ученые совсем скоро создадут метод превращения так называемого внутреннего голоса мозга в речь. Благодаря ему лишенные речи люди по причине парализации или травмы, смогут через специальные импланты, которые переводят мысли, "говорить" с окружающими посредством компьютера, сообщает pora.ru.

Подобная технология имеет применение в области "умного" протезирования конечностей. Пациенты силой мысли управляют искусственными руками или ногами, двигают пальцами на протезах. Ослепшие люди видят с помощью бионических глаз, а глухие — слышат через улитковые импланты. Восстановление речи — это очень сложный процесс, и многие скептически относятся к возможностям технологии озвучивать мысли человека. Но мир на пороге создания и применения имплантов, способных передавать на компьютер мысли из головы человека, неспособного произносить слова.

В 2010 году ученые из Университета Колумбии первыми сделали попытку "считать" с мозга добровольцев языковые электроимпульсы при помощи электродной сетки, надеваемой на голову. Импульсы транслировались и превращались в речь. Исследователи тогда доказали: применение такого механизма возможно, но требуется усовершенствование.

Фото: uduba.com

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