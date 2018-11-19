Два случая заболевания корью заставили принять все возможные противоэпедимические меры. Сегодня об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Михаил Малишевский.
По его словам, заражённые корью — мать и семилетний ребёнок. Им оказано всё необходимое лечение, они остаются под наблюдением, а их состояние оценивается как удовлетворительное. Выяснилось, что заболевшие не имели прививок от кори и заболели, посетив Западную Украину и Польшу — там сейчас, по словам специалистов Роспотребнадзора, зафиксирована вспышка заболевания.
Прививки — ключевая составляющая борьбы с заболеванием. Корь очень контагиозна, поэтому сейчас в Севастополе всем, кто контактировал или мог контактировать с заболевшими, необходимо пройти процедуру вакцинации. Для этого в городе работают выездные бригады, также всех жителей района, где проживают заболевшие мама с ребёнком, призывают придти в больницы и пройти процедуру вакцинации. В классе, где учится ребёнок, объявлен карантин, а с родителями учащихся школы проведут беседы, в ходе которых объяснят необходимость профилактических прививок.
По словам специалиста Роспотребнадзора Светланы Соляниковой, в Севастополе корь была зафиксирована последний раз в 2012 году. Однако на территории полуострова случаи заболевания корью участились: если в прошлом году их было 6, то в этом их уже 35. Отмечается, что летальных исходов нет.
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