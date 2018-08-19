Ученые нашли овощ от всех бед

Баклажан назван одним из самых полезных овощей. Ученые собрали все данные о его свойствах, после чего призвали людей, заботящихся о здоровье, включить плод в рацион.

Первое, что отмечают эксперты, баклажан богат клетчаткой, витаминами C и K, а также минералами. Также в плоде много антиоксидантов, они берегут организм от вреда, который наносят свободные радикалы.

Кроме того, овощ помогает в борьбе против самых страшных болезней: рака и сердечно-сосудистых патологий. От онкологии плод бережет благодаря наличию соединения SRG, которое уничтожает злокачественные клетки. Пользу сердцу баклажан приносит, так как снижает холестерин.

Для тех, кто обременен лишним весом, эксперты рекомендуют баклажановую диету. При ней овощ добавляют в каждое блюдо. Суть в том, что плод делает кушанье сытным, а калорий содержит мало.

Последним достоинством баклажана является его вкус: в разных блюдах он будет разным.

Источник фото: Fotodom.ru

Читайте также:

Меню для кожи. Красота начинается с желудка