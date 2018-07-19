Розенбаум прокомментировал слухи об онкологии

Российский певец Александр Розенбаум прокомментировал слухи о том, что он якобы заболел онкологическим заболеванием. Розенбаум опубликовал на своей странице в Instagram ссылку на одно из средств массовой информации, что активно продвигало историю о болезни артиста и назвал это ложью.

Фото: Fotodom.ru

По словам артиста, он прекрасно себя чувствует и на данный момент находится в отпуске. Розенбаум акцентировал внимание подписчиков на том, что никогда не опускался до того, чтобы комментировать слухи в желтой прессе, но все-таки решил успокоить своих поклонников. Артист заверил их, что он жив и здоров, а им совершенно не о чем переживать. "Тьфу, тьфу, тьфу", — резюмировал Александр Розенбаум.

Отметим, что всплеск слухов о том, что Розенбаум якобы серьезно болен, произошел после того, как певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон признался, что уже давно борется с раком. Кобзон призвал всех проходить обследования, вовремя реагировать на какие-либо недомогания и относиться к ним со всей серьезностью. Тогда же Кобзон добавил, что в медицинскую клинику, где он проходил лечение от онкологического заболевания, обращался и Александр Розенбаум.

66-летний Александр Розенбаум удостоен таких почетных званий, как Заслуженный артист Российской Федерации и Народный артист Российской Федерации. Советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер начал свою творческую карьеру в 1980 году.

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