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Источник Правда.Ру

Поздний ужин может стать причиной заболевания раком

Здоровье

Многие из нас любят побаловать себя перед сном чем-нибудь вкусным. Испанские исследователи же пришли к выводу, что от этого стоит воздержаться. Дело в том, что поздние перекусы могут стать причиной онкологических заболеваний.

Поздний ужин может стать причиной заболевания раком. 389752.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Свои выводы испанские ученые опубликовали в журнале International Journal of Cancer. В своем исследовании они использовали сведения о пациентках с онкологическими заболеваниями молочной железы и пациентах с раком предстательной железы. Также исследователи опросили добровольцев, что не страдают от онкологических заболеваний. Так, респонденты ответили врачам на вопрос, какого режима сна придерживаются и за сколько часов перед сном ужинают.

Выяснилось, что те из опрошенных, кто есть как минимум за пару часов до ночного сна, имеют гораздо меньший риск развития онкологических заболеваний. Менее всего подвержены раку оказались так называемые "жаворонки" и те, кто придерживается стандартных рекомендаций по профилактике онкологических заболеваний — правильно питается, соблюдает режим сна, не употребляет алкоголь и не курит табак.

Исследователи пришли к выводу, что причина этого кроется в том, что онкологические заболевания зачастую развиваются из-за сбоя работы гормонов. Эти сбои в свою очередь, могут зависеть от колебания суточных ритмов организма. Очевидно, что поздние ужины — одна из причин, что может сбить суточные ритмы человека, и, как следствие, обеспечить неправильную работу гормонов.

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