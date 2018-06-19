Названы проблемы, которые может вызвать активированный уголь

Все мы знаем о таком препарате, как активированный уголь, и ни один раз его пили. Его используют при диарее, коликах, токсикации, диспепсиях, повышенном газообразовании и многих других проблемах с кишечником. Практически любой человек даже знает стандартную дозировку этого препарата — 1 таблетка на 10 кг массы тела. То есть препарат этот диковинным никак не назовешь, и он есть буквально в каждом доме.
Да вот только несмотря на все полезные свойства активированного угля, британские ученые сообщают о вреде, который данный препарат может нанести организму. Дело в том, что активированный уголь сообщается с различными витаминами и аминокислотами, "запрещая" им растворяться в организме. Этим же способом активированный уголь может взаимодействовать и с другими лекарственными средствами. Грубо говоря, он может нивелировать полезные действия иных лекарственных препаратов, что Вы употребляете.
К тому же, активированный уголь будет действовать лишь в том случае, если токсикация произошло недавно, буквально вот-вот, а не сутки или двое назад. В таком случае вредные элементы уже растворятся в организме человека вместе с кровью, и ничего поделать уже будет нельзя. Также британские ученые отметили, что в определенных случаях активированный уголь может вызывать тошноту и запоры.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
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