Китайские палочки формируют здоровое отношение к еде

Китайские палочки формируют здоровое отношение к еде и спасают от увлечения калорийными блюдами. К такому решению пришли исследователи из Университетов Чикаго и Огайо.

Американские специалисты провели цикл исследований. В одном из них они предложили участникам сравнить свои ощущения от вкушения попкорна руками и китайскими палочками. Оказалось, что последний способ доставляет больше удовольствия, так как уделяется внимание каждому кусочку пищи.

Также участникам предложили пить воду двумя способами: большими и маленькими глотками. Эксперимент показал, что больше радости приносит неторопливая манера.

Исследователи пришли к заключению, что когда человек ест неторопливо, то он сбрасывает с себя "оковы" гедонистической адаптации (привыкание к удовольствию от еды). Именно этот процесс приводит к обжорству и ожирению.

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