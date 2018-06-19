Средиземноморская диета лечит от депрессии

Польза для физического здоровья средиземноморской диеты известна. Однако, как показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Intermediate Metabolism, эта диета положительно влияет и на психическое здоровье, помогая избавиться от депрессии.
В материале описано рандомизированное контролируемое испытание, в котором участвовали 163 человека в возрасте 18-65 лет, все они сообщили о том, что страдают депрессией. Эксперты исследовали и разобрали их продовольственные корзины, организовали для участников кулинарные семинары.
Контрольная группа посещала занятия каждые две недели. За этот период участники заполнили анкеты по вопросам психического здоровья, качества жизни и питания. Данные анализировались с использованием линейного смешанного моделирования и корреляций Пирсона.
Было установлено, что у группы, придерживающейся диеты, уменьшился показатель депрессии. Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение коррелирует с увеличением потребления орехов, бобовых культур и большего разнообразия фруктов и овощей.
Это рандомизированное контролируемое исследование было первым в своем роде, демонстрирующим пользу диеты для психического здоровья и качества жизни.
Отметим, что средиземноморская диета предполагает, что ключевым компонентом питания станет растительная пища — свежие овощи и фрукты, цельные зерна, орехи, семена и бобовые (бобы и чечевица). Тем не менее, мясо исключается не полностью.
Рыба и морепродукты, согласно этому типу питания, становятся основными источниками животных белков, их рекомендуется есть несколько раз в неделю. Цыпленок также включен в эту диету, он рекомендуется к употреблению один или два раза в неделю, а также яйца (не более одного в день, включая используемые при выпечке). Между тем, красное мясо и сладкие десерты сводятся к минимуму и разрешаются не чаще нескольких раз в месяц.
Сыр и йогурт должны стать основным источниками пробиотиков. Оливковое масло — жира, а мед — основным подсластителем. Вино рекомендуется в умеренных количествах — 1-2 бокала в день для мужчин и 1 для женщин.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Как разрушить империю американского однополярного мира? Как США захватили Польшу? Почему колониальная администрация Польши подставляет ее под ответный ядерный удар в угоду заокеанских хозяев? И удастся ли им там отсидеться? На эти темы говорили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.