Средиземноморская диета лечит от депрессии

Польза для физического здоровья средиземноморской диеты известна. Однако, как показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Intermediate Metabolism, эта диета положительно влияет и на психическое здоровье, помогая избавиться от депрессии.



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В материале описано рандомизированное контролируемое испытание, в котором участвовали 163 человека в возрасте 18-65 лет, все они сообщили о том, что страдают депрессией. Эксперты исследовали и разобрали их продовольственные корзины, организовали для участников кулинарные семинары.

Контрольная группа посещала занятия каждые две недели. За этот период участники заполнили анкеты по вопросам психического здоровья, качества жизни и питания. Данные анализировались с использованием линейного смешанного моделирования и корреляций Пирсона.

Было установлено, что у группы, придерживающейся диеты, уменьшился показатель депрессии. Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение коррелирует с увеличением потребления орехов, бобовых культур и большего разнообразия фруктов и овощей.

Это рандомизированное контролируемое исследование было первым в своем роде, демонстрирующим пользу диеты для психического здоровья и качества жизни.

Отметим, что средиземноморская диета предполагает, что ключевым компонентом питания станет растительная пища — свежие овощи и фрукты, цельные зерна, орехи, семена и бобовые (бобы и чечевица). Тем не менее, мясо исключается не полностью.

Рыба и морепродукты, согласно этому типу питания, становятся основными источниками животных белков, их рекомендуется есть несколько раз в неделю. Цыпленок также включен в эту диету, он рекомендуется к употреблению один или два раза в неделю, а также яйца (не более одного в день, включая используемые при выпечке). Между тем, красное мясо и сладкие десерты сводятся к минимуму и разрешаются не чаще нескольких раз в месяц.

Сыр и йогурт должны стать основным источниками пробиотиков. Оливковое масло — жира, а мед — основным подсластителем. Вино рекомендуется в умеренных количествах — 1-2 бокала в день для мужчин и 1 для женщин.