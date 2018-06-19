Ученые рассказали, где "добыть" витамин D

Дефицит витамина D вызывает диабет, инфаркт и рахит. Жители России традиционно страдают нехваткой этого витамина. Изменить ситуацию поможет солнце и правильное питание.

Фото: Pravda.Ru

Стоит отметить, что D — это прогормон, сам по себе он не обладает биологической активностью. Однако, попадая в организм, он "мутирует" в 1,25-дигидроксихолекальциферол, а вот это вещество занимает значительное место в различных физиологических процессах.

Кроме того, "статус" позволяет прогормону оказываться в организме не только с едой, но и вырабатываться под воздействием солнечных лучей. По мнению ученых, именно солнце дает 90% суточной нормы. Важно, что витамин может накапливаться в организме, поэтому эксперты советуют в летнее время чаще бывать на солнце, при этом не забывая об осторожности.

Исследования показали, что лишь 10% жителей страны не страдают от дефицита витамина D: дело в "бессолнечном" климате и недостатке рыбы в рационе. Именно в ее жирных породах больше всего этого витамина. Чтобы пополнить суточную норму, человеку придется съедать пол консервной банки сайры или скумбрии, также восполнить недостаток поможет одна четвертая банки тресковой печени. При этом, как поясняют специалисты, консервы — это не продукт, что нужно есть каждый день. Добирать "недостачу" предлагают лесными грибами и яйцами, а также витаминными комплексами.

Напомним, что витамин D открыл физиолог Элмер Макколлум (США) в 1922 году. Он давал грызунам, страдающим от рахита, рыбий жир без витамина А. Существа поправились, таким образом, стало ясно, что лечит не витамин А.

С тех пор исследователи выяснили, что витамин "солнца" участвует в костеобразовании, помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет иммунитет. Также нехватка витамина провоцирует бесплодие и приводит к болезни Альцгеймера, Паркинсона и старческой деменции.

Советуют контролировать уровень витамина и онкобольным. Особенно тем, у кого опухоль поразила простату, кишечник и молочную железу.

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