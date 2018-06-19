Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые рассказали, где "добыть" витамин D

Здоровье

Дефицит витамина D вызывает диабет, инфаркт и рахит. Жители России традиционно страдают нехваткой этого витамина. Изменить ситуацию поможет солнце и правильное питание.

Ученые рассказали, где "добыть" витамин D. 388312.jpeg
Фото: Pravda.Ru

Стоит отметить, что D — это прогормон, сам по себе он не обладает биологической активностью. Однако, попадая в организм, он "мутирует" в 1,25-дигидроксихолекальциферол, а вот это вещество занимает значительное место в различных физиологических процессах.

Кроме того, "статус" позволяет прогормону оказываться в организме не только с едой, но и вырабатываться под воздействием солнечных лучей. По мнению ученых, именно солнце дает 90% суточной нормы. Важно, что витамин может накапливаться в организме, поэтому эксперты советуют в летнее время чаще бывать на солнце, при этом не забывая об осторожности.

Исследования показали, что лишь 10% жителей страны не страдают от дефицита витамина D: дело в "бессолнечном" климате и недостатке рыбы в рационе. Именно в ее жирных породах больше всего этого витамина. Чтобы пополнить суточную норму, человеку придется съедать пол консервной банки сайры или скумбрии, также восполнить недостаток поможет одна четвертая банки тресковой печени. При этом, как поясняют специалисты, консервы — это не продукт, что нужно есть каждый день. Добирать "недостачу" предлагают лесными грибами и яйцами, а также витаминными комплексами.

Напомним, что витамин D открыл физиолог Элмер Макколлум (США) в 1922 году. Он давал грызунам, страдающим от рахита, рыбий жир без витамина А. Существа поправились, таким образом, стало ясно, что лечит не витамин А.

С тех пор исследователи выяснили, что витамин "солнца" участвует в костеобразовании, помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет иммунитет. Также нехватка витамина провоцирует бесплодие и приводит к болезни Альцгеймера, Паркинсона и старческой деменции.

Советуют контролировать уровень витамина и онкобольным. Особенно тем, у кого опухоль поразила простату, кишечник и молочную железу.

Читайте также:

Врачи назвали витамин, спасающий от рака груди

МИД России: Запад окружил РФ МИД России: Запад окружил РФ "колючей проволокой"
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы солнце витамин здоровье витамин D
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Как отдохнуть
Осторожно! Алхимия в барах
Бизнес
Налоговая политика в России остается непредсказуемой
Читательский топ
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Новости Все >
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Новый вирус маскируется под бесплатный VPN
Висели вниз головой пять минут. В Новосибирске сломался аттракцион
Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
США тренируют армию, которой не должно быть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018

План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.

Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Мир
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Политика
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Экономика
Налог с перечислений на карту. Страшная правда или фейк?
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Дарья Касьянова Осторожно! Алхимия в барах Дарья Касьянова Сергей Лебедев Налоговая политика в России остается непредсказуемой Сергей Лебедев Василий Амирджанов Госдеп считает своих граждан неадекватными Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Сколько зарабатывает средний класс в России? Названы точные цифры
Ученые объяснили, почему брак полезен для здоровья
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Ученые предупредили о заразности ожирения
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Италия определилась, когда скажет "нет" антироссийским санкциям
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Крым ответил про "неизбежный" отказ России от полуострова
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом

Западная пресса пишет о массовых протестах во Вьетнаме, направленных против Китая. Почему в России никто не бьет тревогу?

Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался