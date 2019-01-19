Ученые: употребление колбасы может спровоцировать рак

Люди, что слишком часто употребляют в пищу колбасу и другие разновидности переработанного мяса, имеют более высокие шансы заболеть онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает издание International Journal of Cancer Research.

Так, по словам авторов материала, люди, что употребляют хотя бы несколько десятков граммов обработанного мяса в сутки, имеют в среднем на 9 % больше шансов заболеть раком, нежели те, кто употребляют пять или меньше граммов данного продукта в сутки. Столь любопытные данные специалисты получили на основе масштабного исследования, в котором приняли участие свыше миллиона человек.

Ученые из International Journal of Cancer Research объяснили, чем именно опасны колбасы. Так, в обработанном мясе, указывают они, содержится огромное количество нитрата натрия.

Отметим, что к "обработанным" видам мяса принято относить те мясные продукты, которые приготовили с помощью соления, консервирования или, например, копчения — колбасы, сосиски, ветчина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалист перечислил главные симптомы онкологического заболевания. Так, оказывается, что за профессиональным медицинским советом стоить обратиться, например, тем, у кого слишком долго заживают ранения и царапины.

Читайте также:

10 мифов о злокачественной опухоли