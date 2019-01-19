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Ученые: употребление колбасы может спровоцировать рак

Здоровье

Люди, что слишком часто употребляют в пищу колбасу и другие разновидности переработанного мяса, имеют более высокие шансы заболеть онкологическим заболеванием.

Ученые: употребление колбасы может спровоцировать рак. 397440.jpeg

Об этом сообщает издание International Journal of Cancer Research.

Так, по словам авторов материала, люди, что употребляют хотя бы несколько десятков граммов обработанного мяса в сутки, имеют в среднем на 9 % больше шансов заболеть раком, нежели те, кто употребляют пять или меньше граммов данного продукта в сутки. Столь любопытные данные специалисты получили на основе масштабного исследования, в котором приняли участие свыше миллиона человек.

Ученые из International Journal of Cancer Research объяснили, чем именно опасны колбасы. Так, в обработанном мясе, указывают они, содержится огромное количество нитрата натрия.

Отметим, что к "обработанным" видам мяса принято относить те мясные продукты, которые приготовили с помощью соления, консервирования или, например, копчения — колбасы, сосиски, ветчина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалист перечислил главные симптомы онкологического заболевания. Так, оказывается, что за профессиональным медицинским советом стоить обратиться, например, тем, у кого слишком долго заживают ранения и царапины.

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