Пять продуктов, защищающих от рака и доступных каждому

Американские медики бьют тревогу - сегодня онкология является второй ведущей причиной смерти на Западе.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на каждые шесть случаев смерти приходится одна, связанная с развитием злокачественных опухолей. Причинами развития болезни чаще всего являются избыточный вес, курение, употребление алкоголя, отсутствие физических нагрузок и плохое питание.

По данным диетолога Торал Шаха продуктами, способными противостоять развитию болезни, ученые считают:

1. Чеснок. В нем содержатся аллицин и аллилсульфиды, которые воздействуют на токсичные онкогенные вещества и способствуют их выведению.

3. Помидоры. Вещество ликопин предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. Кроме того, томаты являются профилактикой рака кожи.

3. Ягоды, которые богаты противораковыми молекулами (эллагиновая кислота и антоцианидины), которые блокируют активность белков, формирующих раковые клетки.

4. Грибы. Стимулируют активность иммунной системы, замедляют рост опухоли.

5. Петрушка, предотвращающие появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что продукты, употребление которых заметно снижает риск развития рака печени у людей - это бобовые, цельные зерна, кукуруза, грибы и сыры.

Во время проведенного учеными эксперимента животные получали пероральную добавку спермидина, в результате они жили гораздо дольше обычного в среднем на 25%. Кроме того, у них существенно снизился риск развития опухолей печени, даже в тех случаях, когда животные генетически предрасположены к болезни.

Правда, с человеком все не так просто. Риск развития опасных заболеваний может быть снижен только в том случае если спермидин человек получает с рождения. А содержится это вещество в кукурузе, бобовых и соевых продуктах