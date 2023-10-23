Китайские ученые назвали главное упражнение против инфаркта

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские ученые пришли к выводу, что поднятие по лестнице является наиболее доступным и простым способом профилактики инсультов и инфарктов. Они также определили оптимальное количество лестничных пролетов, необходимых для поддержания здоровья.

Фото: openverse.org

В свежем исследовании, проведенном китайскими учеными, была оценена эффективность простой тренировки в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Этот метод доступен практически каждому и не требует особых усилий. Речь идет о подъеме по лестнице вверх.

Ученые из Пекинского университета проанализировали данные более чем полумиллиона взрослых жителей Великобритании за период 12,5 лет. Они сравнили здоровье тех, кто регулярно поднимался по лестнице, и тех, кто этого не делал. Участников исследования, использующих "лестничный тренажер", разделили на две группы в зависимости от количества пролетов, которые они поднимали в течение дня. Один пролет включал в себя 10 ступенек.

Исследователи пришли к выводу, что риск инфаркта и инсульта снижается, если человек в среднем поднимается на пять и более лестничных пролетов в день, что эквивалентно примерно 50 ступенькам. Это снижение риска было наблюдаемо независимо от предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно значительное снижение риска (более чем на 20%) замечено у тех, кто поднимался на 11-20 пролетов в течение дня, сообщает doctorpiter.ru.

Итак, при возможности подниматься по лестнице вместо использования лифта, это может оказаться выгодным для вашего здоровья. Начните использовать "лестничный тренажер" в повседневной жизни, если вы этого ранее не делали.

Также стоит отметить, что "лестничный тренажер" может помочь вам оценить состояние вашей сердечно-сосудистой системы. Если вам удается подняться на четыре пролета, каждый из 10 ступенек, за меньше чем полторы минуты, это говорит о хорошей физической форме. Однако если вам требуется больше времени, и вы начинаете задыхаться, а ваш пульс превышает 150 ударов в минуту, это может свидетельствовать о недостаточной физической активности.

Лестничный тренажер может быть полезным и для желающих снизить вес, так как подъем по лестнице способствует более быстрому сжиганию калорий, чем, например, ходьба или бег.

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