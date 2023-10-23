Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семья футболиста Андрея Аршавина продает особняк, из которого его мама со скандалом выселила экс-невестку
Врач Нестерович объяснил, как оргазм влияет на иммунитет
Бойцы ВСУ с ампутированными конечностями по решению властей теперь считаются "ограниченно годными"
Генпрокурора призвали проверить слова депутата Госдумы Гурулёва о ликвидации 20 процентов жителей России
Китайские ученые назвали главное упражнение против инфаркта
Актёр из "Универа" Александр Ведменский подрался с прохожим в Москве из-за критики СВО
Вид 63-летнего актера Антонио Бандераса на свежих снимках поразил поклонников
Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей на "вторичке" за 100 тыс. рублей
Эксперты рассказали о способе отменить штраф за нарушение ПДД

Диетолог Королева назвала продукт, способный победить стресс

2:13
Здоровье

Правильное питание действительно может сыграть важную роль в борьбе со стрессом. Вот краткое изложение рекомендаций диетолога:

Диетолог Королева назвала продукт, способный победить стресс
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Холодноводная рыба из Северных морей: Потребление холодноводной рыбы, особенно из северных морей, таких как Карское море, может быть полезным. Эта рыба богата белком, минералами и омега-3 жирными кислотами. Омега-3 жирные кислоты помогают контролировать воспаление и хорошо усваиваются организмом. Это может помочь в управлении стрессом.

Рыбий жир: Рыбий жир, который получают из жирной рыбы, является важным источником омега-3 жирных кислот. Эти жирные кислоты помогают поддерживать здоровье липидного слоя, окружающего каждую клетку организма.

Избегайте длительного голодания: Длительное голодание может привести к выбросу гормонов стресса, включая кортизол. Чтобы предотвратить чрезмерное выделение кортизола, важно питаться регулярно и включать перекусы между приемами пищи.

Кортизол и его последствия: Кортизол — это гормон стресса, который может ослабить иммунную систему, истощить антиоксиданты и даже способствовать возникновению таких проблем со здоровьем, как рак. Высокий уровень кортизола также может снижать уровень тестостерона, ухудшать память и ускорять процесс старения.

Режим питания: Трехразовое сбалансированное питание в день, наряду со здоровыми закусками, такими как овощи и фрукты, может помочь регулировать уровень кортизола и способствовать общему самочувствию.

Соблюдение сбалансированной диеты, достаточное количество жидкости и включение в рацион продуктов, богатых необходимыми питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты из холодноводной рыбы, могут поддержать реакцию вашего организма на стресс и способствовать общему укреплению здоровья. Помните, что сбалансированное питание — это лишь один из аспектов борьбы со стрессом; физические упражнения, техники релаксации и выбор образа жизни также играют важную роль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Жизнь без тревог! 5 лучших продуктов против СТРЕССА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше? Любовь Степушова Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Последние материалы
На президентских выборах Аргентина проголосовала за суверенитет
Генпрокурора призвали проверить слова депутата Госдумы Гурулёва о ликвидации 20 процентов жителей России
Принятие ошибок и отказ от перфекционизма: 10 эффективных способов, как полюбить себя
Китайские ученые назвали главное упражнение против инфаркта
Актёр из "Универа" Александр Ведменский подрался с прохожим в Москве из-за критики СВО
Диетолог Королева назвала продукт, способный победить стресс
Вид 63-летнего актера Антонио Бандераса на свежих снимках поразил поклонников
Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей на "вторичке" за 100 тыс. рублей
Эксперты рассказали о способе отменить штраф за нарушение ПДД
Румынская журналистка инсценировала репортаж со взрывами из Израиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников