Диетолог Королева назвала продукт, способный победить стресс

Правильное питание действительно может сыграть важную роль в борьбе со стрессом. Вот краткое изложение рекомендаций диетолога:
Холодноводная рыба из Северных морей: Потребление холодноводной рыбы, особенно из северных морей, таких как Карское море, может быть полезным. Эта рыба богата белком, минералами и омега-3 жирными кислотами. Омега-3 жирные кислоты помогают контролировать воспаление и хорошо усваиваются организмом. Это может помочь в управлении стрессом.
Рыбий жир: Рыбий жир, который получают из жирной рыбы, является важным источником омега-3 жирных кислот. Эти жирные кислоты помогают поддерживать здоровье липидного слоя, окружающего каждую клетку организма.
Избегайте длительного голодания: Длительное голодание может привести к выбросу гормонов стресса, включая кортизол. Чтобы предотвратить чрезмерное выделение кортизола, важно питаться регулярно и включать перекусы между приемами пищи.
Кортизол и его последствия: Кортизол — это гормон стресса, который может ослабить иммунную систему, истощить антиоксиданты и даже способствовать возникновению таких проблем со здоровьем, как рак. Высокий уровень кортизола также может снижать уровень тестостерона, ухудшать память и ускорять процесс старения.
Режим питания: Трехразовое сбалансированное питание в день, наряду со здоровыми закусками, такими как овощи и фрукты, может помочь регулировать уровень кортизола и способствовать общему самочувствию.
Соблюдение сбалансированной диеты, достаточное количество жидкости и включение в рацион продуктов, богатых необходимыми питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты из холодноводной рыбы, могут поддержать реакцию вашего организма на стресс и способствовать общему укреплению здоровья. Помните, что сбалансированное питание — это лишь один из аспектов борьбы со стрессом; физические упражнения, техники релаксации и выбор образа жизни также играют важную роль.
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