Рекомендуется употреблять определенные продукты перед сном, в том числе кефир и зелень. По словам Андрея Кондрахина, кандидата медицинских наук и врача общей практики, эти продукты могут помочь регулировать работу кишечника.
Кефир особенно полезен на ночь, потому что он содержит молочнокислые бактерии, которые помогают поддерживать кислую среду в кишечнике. Кроме того, кефир является хорошим источником белка, который может предотвратить ночные кошмары. Важно выбирать несладкий кефир, чтобы максимально использовать его полезные свойства.
Употребление овощей перед сном также полезно, так как они способствуют детоксикации организма, пока человек спит. Поскольку кишечник бродит в течение ночи, овощи помогают выводить токсины, накопившиеся в ходе этого процесса.
Таким образом, включение кефира и зелени в ваш распорядок дня перед сном может положительно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".