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Врач Абакумов назвал правила для сохранения поджелудочной железы

3:55
Здоровье

Поджелудочная железа играет важную роль в организме человека. Ее воспаление — плохая новость для пациента, но врач доказательной медицины Олег Абакумов считает, что хотя болезнь нельзя полностью излечить, ее симптомы можно облегчить.

Врач Абакумов назвал правила для сохранения поджелудочной железы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Панкреатит — это состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется. Это приводит к выделению ферментов в пищеварительном тракте, которые расщепляют пищу, извлекают важные питательные вещества и подготавливают отходы для выведения из организма. Эта железа также производит инсулин, который регулирует уровень глюкозы в крови и защищает от развития сахарного диабета.

Олег Абакумов перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии панкреатита, включая боль в верхней части живота после еды, частые тошноты, желтушность кожи и глаз, темную мочу, зуд кожи, лихорадку, потерю веса и мышечную атрофию, а также воздействие на половые функции.

В случае подозрения на панкреатит врач рекомендует обратиться в больницу и сдать анализы крови на уровень амилаз и липаз. Повышенные значения могут указывать на острое воспаление поджелудочной железы.

Панкреатит может возникать у тех, кто употребляет жирную и острую пищу, что может привести к ожирению. Его причинами также могут быть камни в желчном пузыре или поражения протоков поджелудочной железы, что может привести к блокировке и нарушению нормальной функции. Важно помнить, что пациенты с панкреатитом могут быть опасными для окружающих, так как железа может инфицироваться бактериями или вирусами.

Доктор подчеркивает важность соблюдения правил гигиены и избегания близкого контакта с больными людьми. Алкоголь, богатый сахарами, и табак также могут нанести вред поджелудочной железе. Панкреатит может также возникнуть после травмы живота или в результате аварии.

Хотя панкреатит неизлечим, его осложнения можно предотвратить. Доктор Абакумов советует отказаться от алкоголя и придерживаться диеты с низким содержанием жиров. Важно включать в рацион витамины A, D и E. В случае обострения панкреатита помогают холод и голод, а также охлаждающие компрессы на живот. Эти меры способствуют облегчению боли. Пациентам рекомендуется придерживаться постельного режима, который способствует снижению активности поджелудочной железы и улучшению кровоснабжения.

В случае обострения болезни, часто назначается строгое голодание на два или три дня, но важно пить много воды — не менее двух литров в небольших порциях. Газированная вода без газа подходит. Затем можно вводить в рацион слизистые каши, зелень, овощи, фрукты, нежирный творог и йогурт, нежирный твердый сыр, мясо птицы, такой как курица, индейка, кролик, ягненок, и яйца. Потребление соли и сахара следует минимизировать, и самолечение не допускается — все решения должны быть согласованы с врачом. 

Если панкреатит вызывает повреждение поджелудочной железы, может потребоваться ферментная терапия для обеспечения организма необходимыми пищеварительными элементами. Для удаления камней, блокирующих протоки поджелудочной железы, может потребоваться эндоскопическое вмешательство. Это включает небольшой разрез и введение трубки через желудок и верхнюю часть кишечника.

Таким образом, панкреатит — серьезное заболевание, но с правильным уходом и лечением его последствия можно смягчить и улучшить качество жизни пациента, сообщает "Вести Подмосковья".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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